Globe Soccer Awards, Ronaldo miglior giocatore del secolo: tutti i premi assegnati

Si sono tenute a Dubai le consuete premiazioni di fine anno per i Globe Soccer Awards. Tra i riconoscimenti assegnati spicca sicuramente quello ricevuto da Crisitiano Ronaldo come "Miglior giocatore del secolo" (2001-2020). L'attaccante della Juventus però non è l'unico ad essere premiato. Robert Lewandowski del Bayern Monaco è stato eletto "Miglior giocatore dell'anno". A Monaco è stato assegnato anche il premio di "Miglior allenatore dell'anno", vinto da Flick, mentre il "Miglior allenatore del secolo" è Pep Guardiola. I tedeschi sono anche il "Miglior club dell'anno", mentre è il Real Madrid il "Migliore club del secolo". "Miglior agente del secolo" per Jorge Mendes, premio alla carriera infine (Player Career Award) per Gerard Piqué e Iker Casillas.