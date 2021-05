Gossip, da Correa a Zaniolo: Lazio e Roma al centro della cronaca rosa

Joaquin Correa, Stephan El Shaarawy e Nicolò Zaniolo sembrerebbero non far impazzire solo i tifosi di Lazio e Roma. I tre calciatori sono al centro di news e pettegolezzi riguardo la loro vita privata. Iniziamo dall'attaccante della Lazio di cui non si fa che parlare in Argentina. Il numero undici delle aquile farebbe parlare di lui non solo per gol e assist con l'aquila sul petto, ma per la sua nuova fiamma. Dopo la fine della relazione con Desirè Cordero, il cuore avrebbe ripreso a battere per un'altra super bellezza latina. Si tratterebbe di Tini Stoessel, attrice e cantante, famosissima per aver interpretato Violetta nella serie Disney. In Argentina non si fa che parlare di questa coppia e i profili social dei due sono stati studiati nei minimi dettagli scoprendo un fitto scambio di like. Flirt social o vera e propria relazione? In Sud America sono convinti della seconda ipotesi anche perché la Stoessel è single da più di un anno e si è detta pronta a innamorarsi di nuovo. Non è finita qui perché il nuovo tatuaggio di lei sembra essere un chiaro segnale romantico di qualcosa che sia cambiato nella sua vita sentimentale

Da Formello a Trigoria, anche in casa giallorossa il gossip è entrato prepotentemente. Iniziamo da Stephan El Shaarawy che è stato accostato a Ludovica Pagani. Dopo qualche rumor, la stessa influencer ha pubblicato la foto dell'attaccante definendolo il suo tipo ideale Una novità per l'azzurro, di solito restio al gossip. Diverso il discorso per Nicolò Zaniolo che negli ultimi mesi è stato spesso al centro di notizie con flirt più o meno reali. Dopo la fine della relazione con Chiara Nasti, il giocatore è stato accostato a Sophie Codegoni. La modella lavoro nello showroom di Chiara FFerragni a Milano ed è stata tronista a Uomini e Donne.

