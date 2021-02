Governo, la delega allo sport resta a Draghi: tre ipotesi al vaglio

Ieri il premier Mario Draghi ha comunicato la lista dei viceministri e dei sottosegretari. Come comunicato da Palazzo Chigi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport verrà nominato in un secondo momento. Per ora la delega rimane nelle mani di Draghi, che avrà altro tempo a disposizione per la scelta. Le strade da poter percorrere sono tre.

IPOTESI - Il primo nome che circola è quello di Simone Valente del Movimento 5 Stelle. Già sottosegretario nel Conte I, sarebbe una scelta di continuità rispetto alla riforma Giorgetti del Governo giallo-verde. Il secondo nome è Marco Marin di Forza Italia, che rivendica la delega allo Sport per far quadrare anche i conti rispetto alle aspettative pre-nomine di ieri. La terza strada è quella di un tecnico: era circolato il nome di Diana Bianchedi, che ha perso quota perché considerata troppo vicina al Coni. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Draghi avrebbe in mente il nome di un mister X a cui si è alluso nelle trattative delle ultime ore. Sarebbe lui il favorito a prendere in meno le redini dello sport italiano.

