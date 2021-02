Lazio, Acerbi ai tifosi: "Siamo dispiaciuti, al ritorno lotteremo per voi e per la maglia" - FT

Il 4-1 subito dal Bayern Monaco all'Olimpico va messo subito da parte. La Lazio deve rialzarsi, sabato c'è la trasferta di Bologna e i biancocelesti non possono permettersi passi falsi per restare aggrappati alle prime della classe. Anche Francesco Acerbi, tramite un post su Instagram, ha voluto sottolineare questo aspetto anche in vista del match di ritorno contro i tedeschi: "Siamo scesi in campo con un obiettivo ambizioso, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ci dispiace molto. Al ritorno vogliamo lottare ancora e vogliamo farlo a testa alta. Daremo tutto! Per voi e per la maglia, con onore".