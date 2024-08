Gravina duro su Lotito: "Presidente o senatore, di chi parliamo?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato - tra gli altri temi - del rapporto (notoriamente burrascoso) con Claudio Lotito. In particolare, chiamato a spiegare se sia così complicato andare d'accordo col presidente della Lazio, il numero uno della Federazione ha espresso il proprio pensiero: "Guardate che la Lega di A non è solo Lotito: è composta da 20 società e con molte ho un rapporto ottimo. Sinceramente, non è una mia priorità. Poi scusatemi, di quale Lotito parliamo? Del presidente della Lazio, del consigliere federale o del senatore?".

