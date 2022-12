Griezmann, i tifosi non dimenticano: rispunta la maglia della Lazio - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Domenica prossima Antoine Griezmann giocherà con la Francia la finale del Mondiale contro l'Argentina, con la possibilità di laurearsi per la seconda volta consecutiva campione del mondo. In questi giorni il nome dell'attaccante dell'Atletico Madrid, tra i protagonisti del Mondiale in Qatar, è tornato in orbita Lazio. Ad attirare l'attenzione del popolo laziale è stato uno scatto del talento francese, da ragazzo, mentre indossava la maglia della Lazio di Eriksson. La casacca in questione, infatti, era quella della stagione 2001/2002: una maglia particolare per il colore giallo che lo caratterizza e che, probabilmente insieme alla forza di quella rosa, ha conquistato Griezmann.