Hansa Rostock, il tecnico Hollerback: "Lazio top club. Noi dobbiamo..."

La Lazio si prepara alla sua prima amichevole internazionale di quest'estate dopo quelle giocate ad Auronzo di Cadore. Sabato 27 luglio alle ore 15 la squadra di Baroni affronterà in Germania l'Hansa Rostock. Alla vigilia il tecnico dei tedeschi Bernd Hollerbach ha presentato la gara. Queste le sue parole riportate da Nordkurier: “Lazio? Non è importante, il nostro focus è sulla prossima settimana. Siamo concentrati sulla partita contro lo Stoccarda (esordio in campionato, ndr.). Ora abbiamo una bella sfida nel fine settimana, ma non ci si può aspettare che si giochi fino alla fine contro un top club europeo. È un buon test per essere compatti, difendere bene e, se possibile, attaccare nel modo giusto. La Lazio è una squadra di alto livello. I ragazzi dovrebbero godersi la partita e vedere come ci si sente a giocare in un top club".

“Non dobbiamo concedere spazio ai nostri avversari, perché in quel caso diventano pericolosi. Contro giocatori di livello come la Lazio, bisogna essere compatti e non bisogna lasciare spazi se si vuole difendere la propria porta. Non dobbiamo nemmeno andare in avanti ed essere sbilanciati, perché i nostri avversari hanno il passo per punirci. Dobbiamo giocare con un po' di intelligenza”.