Hernanes: “Innamorato dei tifosi della Lazio. Il 26 maggio è storia”

Dal passato con la maglia della Lazio all'avventura in Cina, passando per lo storico 26 maggio 2013 al Mondiale casalingo con la sua Seleção. Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto solo come Hernanes, ha rilasciato una lunga intervista a PianetaMercato in cui si racconta a 360 gradi. Di seguito tutte le dichiarazioni del Profeta.

La Lazio e i suoi tifosi...

"Arrivare a Roma è stata una realizzazione incredibile. La città è magica ed il calore dei tifosi è stata una sorpresa grandissima, mi sono innamorato subito della gente e della squadra. È stata una vera e propria realizzazione di un sogno".

La Coppa Italia del 2013...

"Il 26 Maggio è stato un giorno indimenticabile. La vittoria è tuttora una delle mie preferite perché come tutti sappiamo il derby è già di per sé una storia, e vincerlo in finale di Coppa Italia ci ha fatto entrare nella storia ed è stata una gioia enorme. Non lo dimenticherò mai".

L'esperienza in Cina...

"Il calcio in Cina è totalmente diverso, ci vorranno ancora anni per raggiungere i livelli europei. C’è molta velocità ma si sbaglia ancora molto nelle letture, nei tempi, quindi c’è ancora molto da imparare. Inoltre il calcio in Cina non è “sentito” come qui".

La maglia del Brasile...

“È stato incredibile. Penso che il 99% dei bambini che nascono in Brasile sognano di indossare la maglia della nazionale. Averla indossata è stato un onore, una realizzazione enorme. I compagni che mi hanno impressionato maggiormente sono senza dubbio Ronaldinho e Neymar".

Il Mondiale in casa nel 2014...

"Il Mondiale in casa è stata un emozione incredibile.. L'atmosfera era magica, peccato che non sia andata come volevamo".