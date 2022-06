Ibiza, vacanza da incubo per Verratti: rubati beni per 3 milioni di euro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mare cristallino e locali mondani, Ibiza è ufficialmente il paradiso estivo dei calciatori. Per tutti, tranne che per uno. Marco Verratti infatti, era in vacanza nella villa di Ronaldo "Il Fenomeno" nella zona di Cala Jondal e, mentre si trovava al mare, ha subito un furto di ben 3 milioni di euro tra gioielli e altri oggetti di valore. Le autorità sono attualmente a lavoro per trovare i malviventi e restituire la refurtiva al centrocampista del Psg.