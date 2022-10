Il Betis di Luiz Felipe perde col Celta Vigo. E l'ex Lazio rimane in campo per soli 20'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica da dimenticare per Luiz Felipe: il suo Betis ha perso in trasferta contro il Celta Vigo. E l'ex Lazio, che si è trasferito in Spagna nell'ultima finestra di mercato, è rimasto in campo solamente per 20 minuti. Nessuna decisione da parte dell'allenatore, bensì il cartellino rosso estratto dall'arbitro ai suoi danni, che l'ha obbligato a uscire dal terreno di gioco. Il Betis ha dunque proseguito in inferiorità numerica per buona parte della gara. E ora dovrà scontare almeno un turno di squalifica.

