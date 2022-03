Il Bucciantini anti-Lazio: "Pretendono pure di essere raccontati meglio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha perso malamente il derby di ritorno e la Roma ora ha 2 punti in più. Questa è la realta, ma se stasera non si conoscesse la classifica e si sentissero le parole di Marco Bucciantini al Club, si immaginerebbe una differenza di almeno 15-20 punti. L'esaltazione calorosa della Roma: "Mi piace questa passione, questo disperato disordine della Roma che a volte c'è dal 70esimo in poi con tanti attaccanti. Perché riesce a trovare un filo anche in questo e significa sempre segui qualcosa, cioè la pancia che ti trasmette l'allenatore. Però ultimamente è più organizzata". Se per la Roma sono tutti paroloni al miele, per la Lazio Bucciantini non si degna nemmeno di pronunciare il nome e se la prende con Sarri che pretende si racconti meglio la squadra dopo le vittorie per 3-0: "Quell'altra squadra ha preteso da noi, sabato scorso in diretta viene Sarri, di essere raccontata meglio: è vero, ma sono limpidi quando la partita si mette in un certo modo. Perché negli ultimi mesi in cui la Roma ne ha persa una, loro ne hanno perse cinque, tutte quelle difficili, Inter, MIlan 4-0, Porto, Napoli, derby. Un paio di queste partite con un'assenza emotiva insopportabile per un tifoso, che credo oggi non abbia capito un'assenza così. Quelle difficili le ha perse, sembra la Roma dell'anno scorso, sembra la Roma di Fonseca". Non può mancare una conclusione disfattista: "La Lazio di Cagliari ti alzi in piedi, la Lazio di Firenze ti alzi in piedi. La Lazio degli ultimi anni era competitiva in queste situazioni qui. Vi chiedo, siamo all'eterno guado tra una cosa che dovevi sorpassare, rinnovare, rimotivare e, anche se a volte sembri, non ce la fai a essere diversa?". Ma ancora Bucciantini non è contento, deve rincarare la dose e mentre si parla di Acerbi in proiezione impegni dell'Italia, totalmente fuori contesto, interrompe tutti e rilancia: "Una partita che doveva dare un aggettivo alla sua stagione la Lazio non l'ha mai vinta. L'Atalanta arrivò lì piena di riserve e non la vinse, spesso c'è una finale di Coppa Italia nella stagione della Lazio e hanno perso 4-0 con il Milan non giocando, in campionato con l'Inter fuori, con il Porto, che in quindici mesi ha fatto fuori la Juventus, il Milan e la Lazio, ma poi il turno dopo è uscito. Però sono usciti dicendo abbiamo giocato bene". Alla fine non resta che stendere un velo pietoso!