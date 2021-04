Il Clasico è Blancos: che partita incredibile a Madrid! La Liga è tutta da scrivere...

Il Clasico spagnolo va al Real Madrid che batte 2-1 in casa un Barcellona distratto e impreciso. All'Alfredo Di Stefano di Madrid va in scena, come da pronostico, una partita incredibile con continui episodi e capovolgimenti di fronte. I Blancos partono meglio, più attenti, più concentrati e chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio. Prima il tacco magico di Benzema e poi la punizione deviata due volte di Kroos mandano le squadre negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa arriva inevitabilmente la reazione dei blaugrana che accorciano le distanze grazie al difensore Mingueza. Messi e compagni provano l'arrembaggio finale ma il Real alza il muro che regge fino alla fine nonostante l'espulsione negli ultimi minuti di Casemiro. L'ultimo pallone giocabile del match capita sui piedi di Moriba, ma il centrocampista blaugrana coglie in pieno la traversa da pochi passi. Esultano i Blancos ed esulta Zidane che supera il Barcellona in classifica e aggancia l'Atletico Madrid in vetta a quota 66 punti. Solo una lunghezza indietro invece i ragazzi di Koeman. Ci aspetta un finale di Liga da vivere tutto d'un fiato.