Il Club Brugge inchioda il PSG, Condò: “Anche con la Lazio…”

Nella prima giornata della fase a gironi il risultato più sorprendente è sicuramente quello maturato tra Club Brugge e PSG. I belga infatti hanno fermato la corazzata parigina per 1-1 guadagnando il primo inaspettato punto del proprio percorso. Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha sottolineato la solidità della squadra di Clement che, lo scorso anno, aveva messo in difficoltà anche la Lazio specialmente negli ultimi minuti dell'ultima sfida all'Olimpico. Di seguito l'analisi del noto opinionista: "Le squadre belga sono quadrate e ben messe in campo. Ricordiamo che il Club Brugge l'anno scorso aveva messo alle corde anche la Lazio nell'ultimo quarto d'ora dell'ultima partita del girone all'Olimpico. Con un gol sarebbero passati, ma alla fine i biancocelesti sono riusciti a salvarsi".