Il Lazio Club Terracina riapre i battenti: organizzata un'iniziativa per Natale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna ad aprire i battenti il Lazio Club Terracina dopo che la pandemia aveva reso impossibili molte delle attività che in passato erano diventate una piacevole abitudine. Mercoledì 14 dicembre presso il Ristorante “La Capannina” di Terracina si svolgerà “La Cena di Natale Biancoceleste”. “L’obiettivo principale è quello di ritrovarci dopo due anni molto difficili per tutti e soprattutto per noi come Lazio Club Terracina” , ha detto il Presidente Lauro Di Fabio che poi prosegue: “Siamo riusciti però durante questo periodo con enormi sacrifici a trovare una sede adatta per ovviare alle esigenze del distanziamento che erano in vigore lo scorso anno. Non siamo venuti nemmeno meno all’obbligo che abbiamo da statuto di fare beneficenza lo scorso anno. Ci siamo riusciti attraverso la realizzazione di un calendario. Quest’anno però abbiamo fortemente voluto fare una cena per riabbracciarci nuovamente con tutti i nostri tesserati e per questo invito tutti a partecipare”.

Come sempre accade nelle iniziative del Lazio Club Terracina non mancherà in questa cena una finalità benefica, spiega Emanuele Panici, uno dei membri del Consiglio Direttivo. “Abbiamo deciso di sostenere stavolta la FIDAPA di Terracina che è un’associazione che lavora da anni per tutelare le donne vittime di violenza. È stato uno degli obiettivi principali che ci siamo proposti da quando questo Club e ripartito e negli anni abbiamo fatto beneficenza con i nostri eventi per oltre 15mila euro”. Come spesso accade in questi eventi sono presenti dei volti noti legati alla storia biancoceleste che però non ci sono stati svelati. Durante la serata si potranno vincere premi e gadget della Lazio e ci sarà anche un’asta per una maglia di un calciatore della Lazio. Per prenotazioni si può chiamare scrivere sulla pagina facebook del Lazio Club Terracina oppure chiamare il Ristorante La Capannina al numero 0773702539.

