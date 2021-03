Il mondo della boxe piange: morto il campione dei pesi medi Marvin Hagler

Nella notte una spiacevole notizia è arrivata in Italia sconvolgendo tutti gli appassionati di boxe: Marvin Hangler è morto. Il campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, soprannominato "Marvelous", è scomparso improvvisamente nella propria abitazione del New Hampshire all'età di 66 anni. Ad annunciarlo è stata la moglie Kay G con un post su Facebook, riporta l'ANSA: "Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile".