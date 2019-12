Il Papa: "Riscoprire il presepe. Farlo in strade, scuole, ospedali, piazze"

Papa Bergoglio nel pomeriggio di ieri è stato al santuario di Greccio, in provincia di Rieti, dove nel 1223 san Francesco di Assisi realizzò il primo presepe vivente della storia. Il Papa ha firmato la Lettera apostolica "Admirabile signum" con la quale sottolinea il vero significato del presepe, "mirabile segno" da portare in tutti i luoghi pubblici, "una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità". Si tratta, insomma, di una via di "spogliazione", "povertà" e "umiltà": "Il Creatore dell'universo, si abbassa alla nostra piccolezza". Aggiunge di di voler "sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe". E, insieme, anche "la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze...".