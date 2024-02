Immobile acquista le azioni di un'azienda: vuole investire sui monopattini

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile, bomber in campo, sostenitore della mobilità sostenibile al di fuori. Come riporta La Repubblica infatti, l'attaccante della Lazio, già noto fondatore e maggior azionista di "9 Investire", ha acquistato lo 0,01% delle quote della Nuova Industria Torinese (NITO), un'azienda specializzata in veicoli completamente elettrici. La NITO, fondata nel 2014 da Cesar Mendoza, ha recentemente firmato di un accordo con l'azienda tedesca ElectricBrands, con un valore complessivo di 14 milioni di euro. Questo patto prevede la fornitura di motorini Nes e monopattini N1e, puntando a consolidare la presenza dell'azienda piemontese non solo in Europa ma anche oltreconfine.