Immobile, il dolcissimo messaggio di mamma Michela e papà Antonio - FOTO

Una serata perfetta quella di ieri per Ciro Immobile. Per l'attaccante della Lazio un esordio da sogno all'Olimpico condito da un gol e da un assist. Sono tantissimi gli attestati di stima che sono arrivati all'indirizzo del numero 17 e non poteva mancare anche il messaggio dolcissimo di mamma Michela e di papà Antonio: "Cuore di mamma, non esistono parole per descrivere quest'emozione che stiamo provando ancora una volta. Quando ti guardiamo in TV nonostante sono passati tanti anni l'emozione é sempre più forte. E' inutile dirti quanto noi siamo fieri di te. Sei la nostra più grande soddisfazione. In bocca al lupo! Ti amiamo . Mamma e Papá". Un messaggio pieno d'amore a cui Ciro ha risposto così: "Vi amo non smetterò mai di ringraziarvi per quello che ave te fatto e fate per me tutto i giorni ".

Calciomercato Lazio: l'Inter pensa a Radu, ma Stefan...

Lazio, Sarri e le sue frasi rimaste famose: dalle facce di c**** al palazzo

TORNA ALLA HOMEPAGE