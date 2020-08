Immobile, la Lazio celebra il suo bomber con il video di tutti i suoi gol - VD

È stata la stagione dei record per la Lazio e per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è diventato capocannoniere della Serie A per la terza volta, eguagliando il record di Higuain di 36 reti segnate in un unico campionato. La società ha voluto ripercorrere tutte le tappe di questo traguardo, pubblicando sul proprio profilo Twitter un video con tutte le marcature del centravanti partenopeo.

Tutte le 36 marcature di @ciroimmobile

Preparate i pop corn

😎 Buona visione! pic.twitter.com/OpuDuGygds — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 5, 2020

