Lazio, l'ex Budoni: "Fares e Borja Mayoral sarebbero ottimi acquisti. Silva fa ancora la differenza"

Riccardo Budoni, ex portiere biancoceleste, ha detto la sua sulle mosse di mercato della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio: “Credo che i capitolini faranno un mercato interessante e intelligente. Bisognerà prendere giocatori di qualità e relativamente giovani da inserire nel gruppo storico già consolidato di Inzaghi. Fares è un calciatore importante che rischia la giocata arrivando spesso sul fondo per crossare. Borja Mayoral è un attaccante che la Lazio cercherà di prendere anche in prospettiva futura vista la giovane età. È un calciatore duttile, che sa fare la prima e la seconda punta. Silva? Se arrivasse, i biancocelesti si assicurerebbero un centrocampista che farebbe la differenza ancora in molte squadre importanti”.

