Lazio, Ciro a vita: Lotito pronto a blindare Immobile con un ingaggio super

Ciro Immobile e la Lazio per sempre insieme. Questa l'intenzione chiara della società biancoceleste, che dopo aver ridiscusso nel 2018 il contratto del giocatore, che aveva firmato fino al 2023 a 3,5 milioni più bonus, adesso è pronta ad estenderlo ulteriormente. Lotito vuole offrire un contratto fino al 2025, a vita per l'appunto. Un modo questo per allontanare anche gli assalti della Premier League, con Newcastle, Manchester United e Everton che hanno chiesto informazioni. Lotito lo valuta addirittura fra gli 80 e i 100 milioni, cifre astronomiche che però non coincidono con l'ingaggio percepito dall'attaccante partenopeo, che potrebbe ricevere offerte faraoniche altrove. Per questo, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, servirebbe un'offerta da almeno 5 milioni per scacciare via ogni tentazione. Ciro è legatissimo a Roma, qui sta riscrivendo la storia del calcio italiano e la Lazio vuole costruire una squadra vincente intorno a lui, ma se si vuole alzare l'asticella bisognerà aumentare anche gli ingaggi, a partire da quello del proprio uomo simbolo.

