Lazio, Zoff: "Complimenti a Inzaghi. I biancocelesti non devono porsi limiti"

Una stagione da incorniciare o quasi, quella della Lazio di quest'anno. Con il ritorno ai gironi di Champions dopo 13 anni, e una Supercoppa italiana aggiunta nella bacheca dei trofei, i biancocelesti hanno conquistato consensi e pareri positivi da molti esperti ed ex che hanno vestito questa maglia o allenato la squadra. Uno di questi è senza dubbio Dino Zoff, che con 202 panchine collezionate con le Aquile, è stato scavalcato da Inzaghi che ne ha raggiunte 204. “Bravo Inzaghi a battere il mio record”, ha detto l'ex tecnico in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. “Immobile è giusto stia tra i grandi. La Juve ha vinto perché ha una rosa straordinaria” - ha poi aggiunto Zoff - .“L'anno prossimo la Lazio non deve avere nessun timore”. L'augurio dell'ex portiere è lo stesso di di tutti i tifosi: sperare che i biancocelesti possano di nuovo lottare per lo scudetto e provare a vincerlo.

