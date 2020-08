Lazio, Felipe Anderson scatena i tifosi biancocelesti: "Torna ti aspettiamo!"

È bastata una scintilla. Prima le vacanze in Italia, poi la notizia. Sarebbe clamoroso il ritorno di Felipe Anderson a Roma, un'operazione complicata, difficile per tantissimi motivi eppure in questo agosto caldo con il campionato appena terminato c'è spazio anche per sognare. Due anni fa quando la Lazio ha deciso di cederlo è stato difficile per i tifosi lasciarlo andare: il suo legame è sempre stato forte, è stato coccolato, sgridato quando c'era bisogno ma ha sempre occupato uno spazio speciale nel cuore dei biancocelesti. Per questo alla notizia di un possibile ritorno sul web si è scatenato un via vai di messaggi: "Torna a Roma", "Se ti riprendono faccio l'abbonamento", "La Lazio ti aspetta", "Sarebbe bellissimo Pipe". L'affetto quindi non manca e non è scontato al giorno d'oggi dove più che in ogni altro periodo storico i calciatori vanno dove c'è convenienza, di rado si legano in modo permanente ad alcuni colori. Il caso di Felipe Anderson è diverso perché nonostante sia andato via non ha mai nascosto nel suo piccolo di tifare ancora per la Lazio. Solo il tempo ci dirà se questa è solo una delle tante suggestioni estive di un anno incredibile, intanto i tifosi possono sognare.

