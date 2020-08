Calciomercato Lazio, c'è l'offerta per Silva: attesa una risposta nei prossimi giorni

A pochi giorni dalla fine del campionato, si accende il calciomercato della Lazio. Il sogno biancoceleste è David Silva, talento del Manchester City che lascerà gli inglesi a parametro zero. Il suo contratto è infatti in scadenza e tante squadre sono alla finestra per il fantasista spagnolo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la scorsa settimana il fratello Nandez Gimenez, agente del giocatore, è volato a Roma per ascoltare la proposta della società biancoceleste: un contratto triennale a 3 milioni a stagione più bonus e la possibilità di giocare la Champions League da protagonista in una città come Roma. Sono questi i punti a favore rispetto alle altre offerte che il 34enne ha ricevuto, come quella dell'Inter Miami di Beckham o dell'Al Sadd di Xavi, economicamente impareggiabili ma sportivamente meno allettanti. Anche il Valencia vorrebbe riportarlo a casa, ma Tare conta anche sull'amicizia che intercorre tra lui e Guardiola (i due hanno giocato insieme al Brescia) che potrebbe risultare alla fine decisiva. La risposta di Silva e il fratello non si farà attendere e già nei prossimi giorni la trattativa potrebbe avere una svolta.

