Calciomercato Lazio, scatto Fares: biancocelesti ora in pole, la situazione

La Fiorentina non ha chiuso e ora la Lazio può essere considerata in pole position per Fares. La trattativa è portata avanti direttamente dal Presidente Lotito che ha ottimi rapporti con il collega della Spal Mattioli. Il giocatore, gestito da Enzo e Mino Raiola, ha dato priorità e preferenza al progetto Laziale. Non solo perché l’offerta economica messa sul piatto dai biancocelesti è più alta rispetto a quella viola (un milione a stagione quella della Fiorentina, 1,3 quella della Lazio), ma soprattutto per la prospettiva di giocare in Champions. Non può essere un dettaglio e dopo 13 anni il club vuole far pesare questo aspetto nelle trattative che va ad affrontare. In mattinata, ci sono stati ben due contatti tra Lazio e Spal e le parti si sono avvicinate sensibilmente. Mattioli partiva da una richiesta di 12 milioni, è sceso a 10 senza bonus. La Lazio ha offerto 7 milioni in parte fissa e due di bonus. Le distanze si stanno assottigliando, Fares si avvicina, è una richiesta di Inzaghi, Simone potrebbe essere a breve accontentato.

RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 3/8 alle 14.04