Immobile, Longhi critico: “Non sono soddisfatto della Scarpa d’Oro. Troppi rigori...”

Il noto giornalista Bruno Longhi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha ricevuto oggi la Scarpa d'Oro, vinta lo scorso anno grazie ai 36 gol in Serie A, ma il giornalista non sembra soddisfatto completamente di questo premio: "Avere Ciro in squadra è tanta roba. Difficile collocarlo in una classifica. Non sono stato soddisfatto dalla sua Scarpa d'Oro, perchè ha giocato più partite e segnato più gol su rigore. Serve un correttivo del coefficiente".