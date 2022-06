Immobile, parla Jessica: "Gravidanza cercata, il nome del bimbo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Jessica Melena è ancora una volta in dolce attesa. Qualche settimana fa, è arrivato l'annuncio ufficiale. Ciro Immobile diventerà papà per la quarta volta. Quarta gravidanza dunque per sua moglie che ha risposto a diverse domande su Instagram raccontando questo momento speciale.

Come gestisci la gravidanza con tre figli? "Alcune volte dimentico di essere incinta perché dietro loro non ho un attimo di tregua".

Avete qualche idea per il nome? "Ognuno ha scritto un nome e Mattia ha pescato il nome scelto da Giorgia".

Sarà il quarto parto cesareo? "Si, ansia".

I parti cesarei sono stati una tua scelta o obbligata? "Il tema cesareo vi incuriosisce molto Non è stata una mia scelta, avrei tanto voluto

dei parti naturali ma così non è stato. Si, sarà il quarto cesareo, sarà doloroso, ma alla fine il dolore passerà. Questa gravidanza è stata cercata come le altre quindi sapevo a cosa andavo incontro e non vedo l'ora. Sul tema cicatrice devo dire che cicatrizzo bene, perciò si vede leggermente la linea del

cesareo. Ma io amo questa cicatrice…fa parte di me".