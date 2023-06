Impallomeni duro: "Italia U21? Nessun attaccante di rilievo. Mourinho sappiamo chi è..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

U21, che flop:

"La qualità c'è, non ci sono attaccanti di rilievo, ma servono delle riforme. Si parla sempre di questo ma non si fa mai. Ma c'è anche il manico. E' stato uno sbadiglio tattico mostruoso. Quale grande percorso è stato fatto? E' un ottimo allenatore, ma qual è questo percorso? Gran parte delle responsabilità è nel manico. Si è usciti in maniera vergognosa. Serve gente seria che sa come gestire la situazione, un maestro di spessore. O chiami gente così o devi fare un altro discorso come le accademie".

Lukaku rifiuta ancora l'Arabia:

"Anche Brozovic pare. Il rischio che si blocchino le manovre c'è. Lukaku vuole l'Inter, ma Brozovic non so cosa voglia. Ha dato 7 giorni al Barcellona, la situazione blocca l'arrivo di Frattesi. Vedremo cosa accadrà. Sarebbe una beffa per l'Inter".

Chiesa per lei è contento di tornare e di rivedere Allegri in panchina?

"Per me se ne farebbe una ragione e tornerebbe forte, anche con Allegri".

Il suo pensiero sulla multa a Mourinho?

"Io difendo le giustizie imperfette. Mourinho sappiamo chi è, strategia, dialettica contro gli arbitri. Lui senza dubbio deve rivedere la strategia, non mi piace soprattutto la panchina, gli emuli di Mourinho. La sentenza sportiva sono un regolamento di conti e va tracciata una linea. C'è un accerchiamento in Italia e in Europa, mi sembrano provvedimenti abnormi rispetto alle colpe che ha avuto. E' un giudizio figlio di un pregiudizio che contesto. Lui e la Roma si devono rendere conto che dalla prossima stagione va cambiata la strategia".