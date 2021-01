Inghilterra, Rooney appende gli scarpini al chiodo: sarà l'allenatore del Derby County

Wayne Rooney appende gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese lascia il calcio giocato e diventa l'allenatore del Derby County. Come annunciato dal club di seconda divisione inglese, è stato trovato un accordo sulla base di un contratto di due anni e mezzo per Rooney che non ricoprirà più il ruolo di giocatore-tecnico. Lo storico numero 10 chiude la carriera con 764 presenze ufficiali condite da 433 reti con le maglie di Everton, Manchester United, Inghilterra, DC United e Derby County.