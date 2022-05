'Insieme per la pace', Visentin: "Felice per il gol ed ancora di più per essere qui"

Fonte: S.S. Lazio

© foto di Andrea D'amico

Durante l'evento "Insieme per la pace", Noemi Visentin, attaccante biancoceleste, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky: "Sono felice per il gol ed ancora di più per essere qui, sono molto contenta soprattutto per lo scopo di questa serata. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci e che hanno contribuito. Non c'è differenza rispetto ad una partita di calcio di campionato perché c'è una grande emozione".