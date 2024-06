Inter, a rischio il rinnovo di Inzaghi? Non c'è l'accordo: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Se non è a rischio, comunque non è sicuramente prossimo. Il rinnovo tra Simone Inzaghi e l'Inter tarda ad arrivare. Il tecnico ex Lazio, reduce dalla vittoria dello Scudetto con il club nerazzurro è da settimane in trattativa con la dirigenza per ottenere il meritato riconoscimento, ma da qualche giorno ci sarebbe stato un rallentamento. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la differenza tra le parti non è economica - dovrebbero già avere un accordo intorno ai 6,5 milioni di euro annui - ma legata alla durata del nuovo contratto. Se, infatti, dalla società spingono per un prolungamento annuale (2026), Inzaghi vorrebbe invece tutelarsi fino al 2027. Una distanza non insormontabile, ma che per ora ha messo in momentaneo stand-by una situazione che sembrava destinata a risolversi molto più velocemente.