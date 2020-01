Inter, ansia Brozovic: il croato out 40 giorni? E contro la Lazio...

Brutta tegola (o quasi) in casa Inter. Uscito anzitempo nell'ultima gara di campionato contro il Lecce, Marcelo Brozovic ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra. Come riportato da Sky Sport, per il croato si teme uno stop di circa 40 giorni nel caso fossero stati intaccati anche i legamenti: accertamenti specifici verranno effettuati nella giornata di oggi. Qualora la prognosi iniziale dovesse essere confermata, Brozovic salterebbe quasi sicuramente le sfide contro Milan, Lazio e Juventus. In caso contrario, lo stop dovrebbe essere solamente di 20-25 giorni, con l'ex Dinamo Zagabria che rientrerebbe giusto in tempo per la sfida contro i biancocelesti di Inzaghi.

