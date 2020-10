Inter, Bastoni è guarito dal coronavirus: l’annuncio via social - FOTO

Un altro giocatore guarito dal Covid-19. Si tratta di Bastoni, uno dei calciatori che ha contratto il virus in casa Inter. Il nerazzurro ha comunicato l'esito dell'ultimo tampone direttamente sul proprio profilo Instagram: "Tampone negativo!". Scende dunque la conta dei positivi in Serie A. Conte non potrà però schierare Bastoni per il derby con il Milan perché, come riporta Sky, non ci sono i tempi tecnici per il completamento dell'iter medico sanitario. Il giocatore potrà invece scendere in campo per la partita di Champions League in programma mercoledì alle 21:00.