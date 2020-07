Inter - Bologna, espulso Soriano per proteste: la ricostruzione audio

Sono in campo Inter e Bologna, gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Gli uomini di Mihajlovic si ritrovano in 10 al 57' per l'espulsione di Soriano. Senza pubblico è stato facile carpire le parole che sono volate in campo. Dopo aver commesso un fallo ingenuo su Gagliardini, il giocatore del Bologna si vede fischiare fallo. Subito la reazione nei confronti del direttore di gara Pairetto: "Sei scarso!". L'arbitro ha immediatamente alzato il cartellino rosso e spedito fuori dal campo Soriano. Mentre il calciatore lasciava il terreno di gioco, altrettanto chiare le parole di Bigon nei confronti sempre di Pairetto: "Luca, non puoi fare una cosa del genere. E' scappata una parola in una partita, non puoi fare una cosa del genere!". Nulla da fare, il Bologna si è ritrovato in 10, e in svantaggio di un gol.