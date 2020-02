Inter, clamoroso Handanovic: proverà a giocare col tutore

“Non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco”. Bisogna ammetterlo, Samir Handanovic potrebbe aver fatto cantare vittoria a tutti troppo presto. Specialmente a Milan e Lazio, prossime avversarie dell'Inter che già pregustavano la sua assenza. Più che legittimo pensarlo, comunque, visto che il portiere sloveno è andato incontro a un'infrazione (piccola frattura, ndr) del mignolo della mano sinistra. Ma Handanovic non ci sta, vorrebbe stringere i denti e... Il tutore. Con quello si allenerà in questa settimana pre-derby, per poi decidere alla vigilia se scendere in campo o meno contro il Milan. La Lazio osserva dalla distanza, è spettatrice interessata della vicenda ma ha altro a cui pensare: Verona e Parma. Poi l'Inter. Sì, meglio senza Handanovic vista la prestazione monstre dell'andata. Padelli si scalda, lo sloveno pure.

