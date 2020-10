Inter, Conte: "Lazio? Non ho dimenticato la sconfitta di febbraio"

Archiviato il ko con l'Atalanta, la Lazio domenica è chiamata ad affrontare un'altra big come l'Inter. Un match duro per i biancocelesti che, tra l'altro, arriveranno alla sfida in emergenza tra infortuni e l'assenza dei nuovi arrivi. Antonio Conte, mister dei nerazzurri, ha parlato subito dopo il successo con il Benevento. Il tecnico a Sky ha parlato anche della gara che li attende domenica nella Capitale, ricordando l'ultimo precedente vinto dai biancocelesti per due a uno. Ecco le sue parole: “È inevitabile che da domani (oggi, ndr) cominceremo a pensare al match contro i biancocelesti. Sarà una partita tosta, non dimentichiamo la sconfitta dello scorso anno (in realtà era febbraio, ndr) all’Olimpico; fu una partita strana. Noi comunque cercheremo di imporre il nostro gioco in modo da fare un buon risultato”.

