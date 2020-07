Inter, Conte: "Solo ora ci viene riconosciuto quanto fatto sul campo"

A meno sei punti dalla Juve, in attesa del match di lunedì con la Lazio, c'è l'Inter di Antonio Conte, che domani sera giocherà all'Olimpico contro la Roma per provare a restare in corsa per lo scudetto. Ai microfoni di Inter Tv, il tecnico pugliese ha così presentato la sfida: “Affrontiamo una squadra attrezzata che ha un ottimo organico oltre che un grande allenatore. Per noi sarà una gara molto difficile, specie dopo aver giocato due giorni prima contro la SPAL e perciò senza un potenziale giorno di recupero. Da parte nostra c'è entusiasmo, iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto, i ragazzi vengono ora apprezzati là dove, nell'ultimo periodo e un po' a sorpresa, sono stati in generale un po' bistrattati”.

