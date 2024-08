Inter, Correa al capolinea: Inzaghi può essere costretto a farlo giocare

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Joaquin Correa può essere rimesso in carreggiata? Il giocatore ex Lazio è in scadenza fra un anno ed è un esubero per l'Inter Simone Inzaghi, ma visti gli infortuni in rosa, ecco che potrebbe anche essere titolare contro il Genoa. Arrivato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni (30 l'operazione totale), finisce poi nel dimenticatoio tanto da essere ceduto all'Olympique Marsiglia in prestito nella scorsa stagione. La mancata qualificazione in Champions League ha riportato Correa alla base.

Sembrava solamente un esubero, invece il ruolo del Tucu potrebbe essere diverso in questo inizio di stagione. L'Inter ora è "costretta" a utilizzarlo, chissà che non possa sorprendere anche i più scettici e magari risultare decisivo come il 28 agosto 2021, quando con una doppietta da subentrato stese il Verona e regalò il successo ai nerazzurri al suo esordio.