Inter, De Paola: “Inzaghi scelta intelligente. Alla Lazio aveva problemi”

Paolo De Paola, noto giornalista ed ex direttore di Tuttosport, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare il passaggio di Simone Inzaghi dalla Lazio all'Inter. Di seguito le sue parole: "La scelta di Inzaghi è intelligente e non di Serie B. Fa parte comunque di un ridimensionamento. Non ha il carisma di Conte per imporre i giocatori. Lui aveva problemi con Tare, per una rosa non ampliata, e con Lotito.