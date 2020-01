Inter, Facchetti: "Credo allo Scudetto, però occhio alla Lazio"

Finalmente, dopo anni di dominio Juventus, la Serie A può dire di avere una credibile antagonista Scudetto. L'Inter di Conte sta sorprendendo per continuità di risultati: dopo aver chiuso il 2019 prima a pari punti con i bianconeri, il club di Suning ha anche in mente di rinforzarsi sul mercato per far sognare i propri tifosi. Ma attenzione al terzo incomodo. Sei punti dietro le prime due - ma con una partita in meno - staziona la Lazio, fonte di preoccupazione anche di Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente dell'Inter Giacinto. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "In questo momento i numeri e la classifica ci dicono che per l'Inter sia possibile lottare per lo Scudetto. La leadership della Juventus in campionato, dopo tante stagioni, non è più scontata. Però occhio anche alla Lazio...".

