Inter, infortunio per Moses: salta il Bologna, in dubbio per il Verona

Victor Moses è costretto a fermarsi. L'esterno nigeriano è uscito anzitempo nell'ultima sfida contro il Brescia e oggi ha svolto degli esami strumentali. Come comunicato dallo stesso club, è stato evidenziato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e Conte non lo avrà a disposizione per la sfida di domenica contro il Bologna. Resta in dubbio la sua presenza anche per il match di giovedì prossimo contro il Verona.

