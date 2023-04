Inter, Inzaghi amaro: "L'umore non è dei migliori. Con la società..."

TUTTOmercatoWEB.com

Terza sconfitta consecutiva per l'Inter che crolla in casa contro la Fiorentina. Un ko amaro per i nerazzuri dopo quelli rimediati contro Spezia e Juventus prima della sosta. Al termine della ecco le parole del tecnico Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn: "L'umore negli spogliatoi non è dei migliori, ma fa parte del calcio. Con la società ci confronteremo come facciamo sempre perché questi risultati non ci soddisfano. In questo momento ciò che stiamo facendo non basta. La classifica non è quella che speravamo, questo ci deve portare a lavorare di più".