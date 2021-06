Inter, Inzaghi e i primi contatti con Lukaku: "Ti farò vincere la Scarpa d'Oro"

Primi contatti telefonici tra mister Simone Inzaghi e i calciatori dell'Inter. Il tecnico ex Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avrebbe confidato a persone attorno a lui di voler costruire la sua squadra mettendo Romelu Lukaku al centro. In particolare, l'allenatore avrebbe caricato l'attaccante con una precisa affermazione in vista della prossima stagione: "Ti farò vincere la Scarpa d'Oro". Il belga, nel campionato appena concluso, è stato il secondo cannoniere di Serie A con 24 gol, cinque in meno del primo in classifica, Cristiano Ronaldo. Dopo Immobile, Lukaku: anche sulla panchina dell'Inter Inzaghi vuole essere il mister di una Scarpa d'Oro.