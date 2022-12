Inter, Inzaghi preoccupato: "Sosta anomala". E sul caso Onana...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia del test amichevole contro il Salisburgo, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Questi alcuni passaggi dell'intervento del tecnico dell'Inter: "Questa sosta è anomala un po' per tutti, è una novità per tutti gli allenatori. I ragazzi stanno lavorando bene, speriamo che i ragazzi infortunati possano tornare al meglio possibile". E poi sul caso Onana ha spiegato: "C'è stata un'incomprensione che ha pagato lui, ma l'ho sentito ed è tranquillo. Io posso parlare di ciò che è successo all'Inter: è un ragazzo positivo, quando doveva stare in panchina è rimasto in panchina, quando doveva giocare ha giocato. Venerdì sarà ad Appiano e inizierà a lavorare con noi".