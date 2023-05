Inter, Inzaghi ritrova Jordan Lukaku: ecco perché - FOTO

L'ex esterno della Lazio, attualmente svincolato, è stato immortalato ieri a San Siro nel match tra nerazzurri e Sassuolo....

La carriera di Jordan Lukaku è stata condizionata dagli infortuni. Il calciatore belga è stato più volte al passo dalla definitiva consacrazione, ma ginocchia e muscoli non lo hanno aiutato. Negli anni alla Lazio, l'esterno era diventato il giocatore capace di cambiare le gare in corsa con le sue accelerazioni. Indimenticabile quella che nell'agosto del 2017 regalò l'assist a Murgia per conquistare la Supercoppa Italiana. Il calciatore attualmente è senza squadra dopo le esperienze al Vicenza e al Ponferradina in Spagna. Ieri il giocatore era a San Siro e ha avuto modo di rivedere Inzaghi che lo ha allenato in biancoceleste. L'esterno voleva essere al fianco del fratello Romelu nel giorno del suo compleanno. Vicinanza che ha fatto bene alla punta dei meneghini, autore di una doppietta decisiva nel 4-2 al Sassuolo.