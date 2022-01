Inter - Juventus, Bonucci è una furia contro Mozzillo: il Giudice Sportivo lo sanziona

Costa una multa di 10 mila euro a Leonardo Bonucci il nervosismo di fine partita ieri, nella Supercoppa Inter-Juventus: la lite con un dirigente nerazzurro a bordo campo, quando il difensore bianconero stava aspettando di entrare nei secondi finali dei supplementari e subito dopo il gol vittoria di Sanchez al 120', è stata brevemente ripresa dalle telecamere e oggi rilanciata da molti tifosi via social. Soprattutto, non è sfuggita agli ispettori della Procura federale. Così il Giudice Sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10 mila euro a Leonardo Bonucci per "essersi, al 16' del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale". Il difensore della Juventus e della Nazionale ha strattonato Cristiano Mozzillo, segretario generale dell'Inter, dopo il gol del successo dei nerazzurri.

Serie A, Dal Pino al governo: "Aiuti concreti o le società getteranno la spugna"

Calciomercato Lazio, il Leeds accelera per Muriqi: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE