Inter, Kolarov si presenta: "Derby? Nella mia carriera ho sempre segnato in queste gare"

Dalla Lazio alla Roma e ora all'Inter. Oggi è la giornata di Aleksandar Kolarov che è stato presentato ufficialmente. Non poteva, all'interno dell'intervista, mancare la domanda relativa ai derby, gare in cui il serbo ha sempre fatto molto bene: "Mi trovo bene come terzo centrale di sinistra, l’ho fatto negli ultimi tre mesi a Roma e anche con Guardiola. L’Inter ha sempre possesso palla e mi trovo bene in quel ruolo. Derby? Nella mia storia, ho sempre fatto gol in queste partite, spero di riuscirci anche a Milano".

