Inter, Lautaro Martinez: “L’obiettivo è mantenere il secondo posto”

Dopo la vittoria per 2-0 ai danni del Napoli, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di InterTV. Queste le parole dell’autore del secondo gol nerazzurro: “Dopo la vittoria sul Genoa ci siamo detti che volevamo vincere per rimanere al secondo posto. Sappiamo che un’altra squadra ha vinto il campionato ma vogliamo arrivare il più in alto possibile. Arriviamo bene alla partita con l’Atalanta, lavoreremo bene in questi due giorni per arrivare carichi e fare quello che serve per vincere e tenere il secondo posto”.