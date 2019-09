Inter - Lazio, Bergomi: "I biancocelesti meritavano il pareggio. Caicedo..."

Beppe Bergomi, storico ex Inter e oggi telecronista televisivo, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sfida di ieri sera tra la Lazio e i nerazzurri. Tolto Caicedo la manovra biancoceleste si è arenata, il suo pensiero: "Per come ha giocato e per come ha sviluppato le trame offensive, nel primo tempo la Lazio avrebbe meritato il pareggio. I biancocelesti hanno creato molto nei primi 45′, ma nella ripresa l’Inter ha saputo gestire al meglio il risultato. Poi la quadra di Inzaghi, soprattutto dopo l’uscita dal campo di Caicedo, si è spenta".

