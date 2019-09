Inter - Lazio, Cribari: “Troppi alti e bassi, questa sera è la prova del 9”

Ha la Lazio nel cuore, con la Lazio ha vinto tutti i trofei della sua carriera. Emilson Cribari a distanza di anni - quasi 10, dal suo addio - è rimasto un fedele tifoso biancoceleste, sempre attento a ciò che orbita attorno alla squadra di Inzaghi. Questa sera l'appuntamento è di quelli importanti, a San Siro contro l'Inter. Che Lazio si aspetta il brasiliano?: “L'inizio di stagione dei biancocelesti ha vissuto alti e bassi. Hanno disputato ottime partite contro Sampdoria e Parma, e ottenuto un risultato comunque positivo al derby, ma hanno anche perso punti importanti contro la Spal. Una squadra che lotterà solo per la salvezza. Quelle sono le partite che non bisogna sbagliare, dove i tre punti sono un obbligo se l’obiettivo è quello di arrivare fra le prime 4. Alti e bassi dunque, ma è stato comunque un inizio di stagione promettente”, queste le sue parole a passioneinter.com. E a proposito di Inter, ecco cosa pensa Cribari della sfida di questa sera: “La partita di San Siro sarà importantissima per capire un po’ meglio qual è la vera forza della Lazio. Sarà un match complicato. L’Inter ora è tra le squadre più forti, fra quelle che lotteranno sicuramente per lo Scudetto con Juventus e Napoli. Tutte le partite al Meazza sono difficili, ma quest’anno i nerazzurri si sono rinforzati tantissimo. Domani mi aspetto una partita davvero dura per la Lazio, che però ha le potenzialità per mettere in difficoltà i nerazzurri”.

INTER - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

INTER - LAZIO, IL PRECEDENTE

TORNA ALLA HOMEPAGE